22 dicembre 1973 – Il giorno de “El Gol imposible” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Massimo Prati) – Dopo avere parlato in più circostanze del Cruijff “olandese”, con articoli sull’Ajax a partire dal 1969, sulla nazionale orange e sul Pallone d’oro 1973, Massimo Prati offre una ricostruzione della prima stagione del profeta del gol con il Barça. “La relazione tra Ajax, tifosi dell’Ajax e Cruijff è molto, molto difficile da descrivere e da comprendere”. Questo mi dice l’amico Hans Otten del Genoa Club Amsterdam che, ovviamente, oltre a essere un tifoso del Grifo è anche un grande tifoso dell’Ajax. Hans era presente all’ultimo match di Cruijff giocato con il club olandese: Ajax- F.C. Amsterdam 6-1 (primo tempo: 3-0). In realtà, stando a quanto riportato dal sito FCBarcelona.cat, il fuoriclasse olandese era già del club catalano da sei giorni. Comunque, il 19 agosto del 1973 contro il F.C. Amsterdam, Cruijff, dopo ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) GLIEROIDELCALCIO.COM (Massimo Prati) – Dopo avere parlato in più circostanze del Cruijff “olandese”, con articoli sull’Ajax a partire dal 1969, sulla nazionale orange e sul Pallone d’oro, Massimo Prati offre una ricostruzione della prima stagione del profeta del gol con il Barça. “La relazione tra Ajax, tifosi dell’Ajax e Cruijff è molto, molto difficile da descrivere e da comprendere”. Questo mi dice l’amico Hans Otten del Genoa Club Amsterdam che, ovviamente, oltre a essere un tifoso del Grifo è anche un grande tifoso dell’Ajax. Hans era presente all’ultimo match di Cruijff giocato con il club olandese: Ajax- F.C. Amsterdam 6-1 (primo tempo: 3-0). In realtà, stando a quanto riportato dal sito FCBarcelona.cat, il fuoriclasse olandese era già del club catalano da sei giorni. Comunque, il 19 agosto delcontro il F.C. Amsterdam, Cruijff, dopo ...

Advertising

rmc_official : 'Goodbye Yellow Brick Road' di Elton John al primo posto nella classifica degli album più venduti nel Regno Unito… - fisco24_info : Risposta n. 839 del 21 dicembre 2021: Applicabilità della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 5, del d.P.R. n.60… - mocettast : RT @sergio_scorza: 'Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.' Luis Carrero Blanco, 20 dicembre 1973 - CalcioPillole : ??? #NatiOggi: Era Il 21 dicembre 1973 quando nacque 'El Pelado' Matias #Almeyda, ex centrocampista argentino ed att… - AndreaMarano11 : RT @sergio_scorza: 'Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.' Luis Carrero Blanco, 20 dicembre 1973 -