Zona arancione o restrizioni? Cosa succederà a Natale e Capodanno. Raccomandazioni e regole in arrivo (Di martedì 21 dicembre 2021) La settimana delle festività è arrivata e con Natale e Capodanno alle porte e la variante Omicron che dilaga non si prospetta un periodo così sereno dato che il rischio di nuove misure anti-covid si starebbe facendo concreto. Giovedì 23 dicembre è attesa la cabina di regia alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi, se da un lato c’è chi afferma che i numeri non giustifichino ulteriori restrizioni rispetto a quelle vigenti, dall’altro già circolano voci di una imminente Zona arancione per tutto il Paese (con conseguenti restrizioni). Natale, Capodanno e restrizioni: Cosa aspettarsi Al momento è in vigore (fino al 15 gennaio) il decreto del 6 dicembre che ha stabilito la separazione tra Green Pass ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) La settimana delle festività è arrivata e conalle porte e la variante Omicron che dilaga non si prospetta un periodo così sereno dato che il rischio di nuove misure anti-covid si starebbe facendo concreto. Giovedì 23 dicembre è attesa la cabina di regia alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi, se da un lato c’è chi afferma che i numeri non giustifichino ulterioririspetto a quelle vigenti, dall’altro già circolano voci di una imminenteper tutto il Paese (con conseguenti).aspettarsi Al momento è in vigore (fino al 15 gennaio) il decreto del 6 dicembre che ha stabilito la separazione tra Green Pass ...

Advertising

NicolaPorro : Pensate che per finire in zona arancione gli ospedali dovrebbero essere quasi al collasso? No, vi sbagliate. Legget… - fabio63521782 : @Cinzia59391505 I terrapiattisti non mi interessano si vax o no vax che siano. Siete alla quarta dose in zona arancione,fai te..... - Tony13170622 : RT @MarioCostanzo16: Il #greenpass doveva renderci talmente liberi che ora ci troviamo con 3 vaccini in corpo, obbligo del tampone, obbligo… - italiaserait : Variante Omicron, De Luca: “Dati Campania da zona arancione” - DaviScalvini : @pnggiorgio Beh però considera che al momento è previsto che in caso di passaggio in zona arancione le restrizioni… -