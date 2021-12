Zona arancione, Lombardia e Veneto tra le 8 regioni a rischio dopo le Feste. Quale differenza rispetto al lockdown? (Di martedì 21 dicembre 2021) Perché fa capolino? Perché i contagi da in Italia sono in aumento da otto settimane consecutive, non c'è ancora lo tsunami che ha investito la Gran Bretagna, ma c'è ancora la variante Delta prevalente ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Perché fa capolino? Perché i contagi da in Italia sono in aumento da otto settimane consecutive, non c'è ancora lo tsunami che ha investito la Gran Bretagna, ma c'è ancora la variante Delta prevalente ...

Advertising

NicolaPorro : Pensate che per finire in zona arancione gli ospedali dovrebbero essere quasi al collasso? No, vi sbagliate. Legget… - zazoomblog : Zona arancione 8 regioni (anche Lombardia Veneto e Lazio) a rischio dopo le Feste. Quale differenza rispetto al loc… - mlpedo : RT @MarioCostanzo16: Il #greenpass doveva renderci talmente liberi che ora ci troviamo con 3 vaccini in corpo, obbligo del tampone, obbligo… - _hello_hellohel : @GerardoBergami1 Nn sn in zona arancione,stai tranquillo!Qsto 'noi'e'voi' mi sa tanto di discriminazione..quindi se… - Peppe_Leggio : RT @CiccioRatti: Siamo riusciti a mandare in terapia intensiva anche i bambini e a riavvicinarci alla zona arancione. Come confutare Darwin… -