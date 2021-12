Zona arancione, ecco le regioni a rischio: ci sono Lombardia, Liguria e Veneto. Cosa si può fare e cosa no (Di martedì 21 dicembre 2021) Zona arancione - Perché fa capolino? Perché i contagi da Covid in Italia sono in aumento da otto settimane consecutive, non c'è ancora lo tsunami Omicron che ha investito la... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 dicembre 2021)- Perché fa capolino? Perché i contagi da Covid in Italiain aumento da otto settimane consecutive, non c'è ancora lo tsunami Omicron che ha investito la...

Advertising

NicolaPorro : Pensate che per finire in zona arancione gli ospedali dovrebbero essere quasi al collasso? No, vi sbagliate. Legget… - StraNotizie : Variante Omicron, Natale in zona gialla o arancione: Regioni a rischio - poopeyxsg : Mia mamma non vede l'ora di fare da babbo natale per gli altri e portare sti regali alla gente di sfaccimma, chi gl… - VesuvioLive : De Luca: “Dovremmo già essere in zona arancione. La variante Omicron sta esplodendo” - poopeyxsg : Della zona arancione a natale purtroppo a me...nun m n fott manc o cazz, se mi fermano gli faccio un bucc... e mi lasciano passare -