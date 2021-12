Zona arancione | 8 regioni anche Lombardia | Veneto e Lazio a rischio dopo le Feste Quale differenza rispetto al lockdown?

Advertising

Cronaca Italia Ipotesi, le regole in Italia per trasporti, spostamenti[...] Se l'Italia tornasse nuovamente in, i cittadini dovrebbero imparare le nuov [...] Dopo l'...Mentre si attende la cabina di regia prevista per il 23 dicembre , in Italia si inizia a temere che alcune regioni possano tornare in. Dopo mesi in cui tutta la nazione ha vissuto inbianca, non tutti ricordano le regole imposte da questa restrizione. L'introduzione del Super Green Pass cambia inoltre parte ...Segui il LIVE su Sportface.it. ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL BOLLETTINO. AGGIORNA LA DIRETTA. DATI NAZIONALI DI OGGI: dati in aggiornamento e non ancora ufficializzati. DATI NAZIONALI DI IERI: 16.213 ...Zona arancione - Perché fa capolino? Perché i contagi da Covid in Italia sono in aumento da otto settimane consecutive, non c'è ancora lo tsunami Omicron che ha investito ...