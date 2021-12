Advertising

leggoit : «Zeffirelli, il conformista ribelle»: iniziano le riprese del docufilm sul Maestro - StraNotizie : Iniziate le riprese del docufilm 'Zeffirelli, il conformista ribelle' - ParliamoDiNews : `Zeffirelli, il conformista ribelle`: Casa Rossa e RS Productions annunciano l`inizio delle riprese – Libero Quotid… -

Ultime Notizie dalla rete : Zeffirelli conformista

Dopo anni passati dietro la cinepresa, Francosarà il protagonista di un docufilm che ripercorrerà la sua vita. Sono, infatti, iniziate le riprese di ', ilribelle ' per la regia di Anselma Dell'Olio, film prodotto da La Casa Rossa e Rs Productions e patrocinato dalla Fondazione Franco. Il docufilm, come riportato da ...E' quanto sottolinea all'AdnKronos la regista Anselma Dell'Olio che dirige il docufilm ', ilribelle' di cui sono iniziate le riprese e che andrà nelle sale nel 2023 in ...Omosessuale e cattolico, gay ma contro i matrimoni fra persone dello stesso sesso e antiabortista, sempre rimasto fedele a sé stesso, non un intellettuale ma un raffinato estetaRoma, 21 dic. Ci conosc ...Il 20 Dicembre 2021 sono iniziate le riprese di Zeffirelli, il conformista ribelle – regia di Anselma Dell’Olio. Il film viene prodoLo da La Casa Rossa e RS Produc7ons e patrocinato dalla Fondazione F ...