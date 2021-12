Zeffirelli | il conformista ribelle | Casa Rossa e RS Productions annunciano l' inizio delle riprese

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il 20 Dicembre 2021 sono iniziate ledi, il– regia di Anselma Dell'Olio. Il film viene prodotto da Lae RS Produc7ons e patrocinato dalla Fondazione Franco. Un ringraziamento speciale al Presidente della Fondazione, Pippo, per il suo prezioso contributo per la realizzazione del progetto. Il docu-film racconterà i momenti decisivi, i punti di svolta, le montagne russe di una brillante, movimentata carriera internazionale e la rocambolesca esistenza umana di un grande artista italiano, Franco. Bellissimo come una star di Hollywood, da origini come figlio di N. N. è salito alla fama planetaria come regista, art director, piEore, ideatore di cinema, ...