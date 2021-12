Zanardi è a casa con la famiglia. 'Ha lo spirito di un combattente' (Di martedì 21 dicembre 2021) Regala un'altra favola, Alex Zanardi. Alla sua famiglia, ai tifosi, all'Italia intera. E questa volta è una favola in pieno spirito natalizio. Alex è tornato a casa, nella villa di famiglia a Noventa ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Regala un'altra favola, Alex. Alla sua, ai tifosi, all'Italia intera. E questa volta è una favola in pienonatalizio. Alex è tornato a, nella villa dia Noventa ...

Advertising

SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - FBiasin : Alex #Zanardi è tornato a casa e in un periodo così complicato è inutile spiegare che esempio di coraggio, forza e… - Eurosport_IT : Che bella notizia! ???? #Zanardi | #ForzaAlex - Italia_Notizie : Alex Zanardi è a casa, la terza vita dell’uomo che va oltre (e che dobbiamo ringraziare) - infoitsport : Il Natale a casa di Alex Zanardi -