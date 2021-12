Xiaomi aggiorna l’app Galleria con delle nuove funzioni davvero comode

(Di martedì 21 dicembre 2021) Come tutti i produttori di smartphone ancheha la sua interfaccia personalizzata, la MIUI che è tra le più apprezzate del settore per via dell’elevata possibilità di personalizzazione offerta all’utente. Al suo interno vanta una serie di applicazioni preinstallate, che consentono all’utilizzatore di eseguire le operazioni più svariate con il proprio terminale. Nel continuo L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

telefoninonet : Xiaomi Mi A3 si aggiorna: scopriamo tutte le novità - telefoninonet : Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna: scopriamo le novità - ttoday_it : ?? NEWS - #Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna a MIUI 12.5 Enhanced Global | Download Leggi ? - MiuiBlog : ?? NEWS - #Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna a MIUI 12.5 Enhanced Global | Download Leggi ? - GizChinait : #XIAOMI Mi Note 10 Lite si aggiorna alla #MIUI 12.5 Enhanced | Download #MIUI125 #MIUI125Enhanced… -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi aggiorna

Telefonino.net

... ma il nuovo modello appena annunciato sifinalmente agli standard attuali e andrà quindi a competere con i dispositivi più recenti di Amazon e Google. La nuovaTV Stick 4K si basa su ...Mi A3 , quello che rimane il più recente smartphone Android One lanciato sul mercato dalla casa cinese, ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento software. L'update perMi A3 corrisponde alla build V12.0.17.0 RFQMIXM e ha un peso di ben 458 MB . Come vedete dallo screenshot in galleria , a dispetto del peso, l'aggiornamento introduce soltanto le patch di ...Lo smartphone Xiaomi è disponibile su Amazon a meno di 150€. Schermo con frequenza d’aggiornamento a 90Hz e quattro fotocamere posteriori.Se sentivate la mancanza di una nuova chiavetta HDMI smart, il prossimo anno tornerà in campo anche Xiaomi con la sua TV Stick 4K. La sfida alla Fire TV Stick ...