WWE | C’erano già state le avvisaglie | stanotte si è giunti alla rottura tra AJ Styles e Omos

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 dicembre 2021) Un paio di settimane fa AJhanno perso la semifinale del RK-Bro-Nament, mancando quindi la possibilità di andare a riprendersi i titoli di coppia. Dopo quella sconfittaaveva abbandonato il quadrato senza il compagno, ma la scorsa settimana la situazione appariva ricucita con i due sorridenti nel backstage. Questa notte sono tornati sul ring, prima ospiti della Miz TV e successivamente in un match contro i Mysterio che li avrebbe potuti rilanciare. The Miz gira il coltello nella piaga The Miz con il suo talk Miz TV probabilmente non è l’aiuto ideale per una terapia di coppia, l’Awesome One ha spinto tutto il tempo sulle frizioni maturate all’interno della coppia AJ-, mentre AJ provava a minimizzare i problemi elogiandoe la crescita registrata dal gigante in ...