WWE | Bobby Lashley è pronto a diventare babyface?

(Di martedì 21 dicembre 2021)ha vinto il WWE Championship dopo aver battuto The Miz a Monday Night Raw a marzo. Da allora, è stato scritturato come una forza molto dominante e ha avuto il benestare di Vince McMahon.ha poi perso il titolo a favore di Big E in un grande momento che i fan si ricorderanno sicuramente. Il personaggio di The All Mighty è tutt’altro che finito però. Negli ultimi due mesi,è stato impegnato in una faida con il WWE Hall Of Famer Goldberg. Quest’ultimo, lo ha sconfitto a Crown Jewel in Arabia Saudita il 21 ottobre. Dopo una breve assenza, successiva all’incontro, è tornato on-screen. Da li in poi, si è guadagnato il diritto di sfidare Big E anche per il WWE Championship. Ha ottenuto il posto dopo aver battuto altre tre Superstar, Seth Rollins, Kevin Owens e lo stesso Big E. Voci di ...

Kevin Owens avrà la possibilità di diventare per la prima volta in carrieraChampion in occasione di Day 1 , PPV in programma sabato 1 gennaio, quando affronterà Big E, Seth Rollins e...Il main event ha visto scontrarsi l'attualeChampion Big E e lo sfidanteLashley in uno Street Fight Match . Diversi gli oggetti contundenti tirati in ballo, tra cui sedie, kendo stick e ...Seth Rollins and Kevin Owens teamed up and launched a brutal attack on WWE Champion Big E and Bobby Lashley on Monday Night Raw, ahead of WWE Day 1 PPV.Bobby Lashley won the WWE Championship after beating The Miz on Monday Night RAW back in March. Since then, he was booked as a very dominant force and had ...