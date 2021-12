Writers | teppisti ed ex cinema | benvenuti nel viale dimenticato

(Di martedì 21 dicembre 2021) ANCONA - Sono passati sei mesi dall'ultima volta che il radar del Corriere Adriatico ha immortalato le scritte deilungo ildella Vittoria denunciando lo stato d'incuria in cui si ...

APPROFONDIMENTI ANCONA Caccia ai vandali armati di spray: 'Nessuno scampo ai...ANCONA - Stop a bulli e: la sicurezza passa dall'estensione e dal potenziamento della videosorveglianza. D'altronde, ... invece, inquadreranno altre zone 'calde', dove inon danno pace. ...ANCONA - Sono passati sei mesi dall’ultima volta che il radar del Corriere Adriatico ha immortalato le scritte dei writers lungo il viale della Vittoria denunciando lo stato d’incuria ...ANCONA - Dal viale della Vittoria al Monumento, passando per i Laghetti fino a via Thaon de Revel: il cuore del quartiere Adriatico di Ancona ha bisogno di più cura. Passeggiare in questa ...