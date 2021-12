Wonder: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 21 dicembre 2021) Wonder: trama, cast e streaming del film Questa sera, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Wonder, film del 2017 diretto da Stephen Chbosky. La pellicola, con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson, è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama August Pullman, detto Auggie, è un ragazzino di 10 anni con una grave malformazione cranio-facciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, che gli impedisce una vita normale. Per poter vedere, sentire e respirare normalmente ha dovuto subire 27 interventi chirurgici e, per paura sia di complicazioni sanitarie che delle reazioni degli altri bambini, non è mai andato a scuola in vita sua, ricevendo sempre lezioni private. ... Leggi su tpi (Di martedì 21 dicembre 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 21 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondadel 2017 diretto da Stephen Chbosky. La pellicola, con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson, è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo del 2012 scritto da R. J. Palacio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama August Pullman, detto Auggie, è un ragazzino di 10 anni con una grave malformazione cranio-facciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, che gli impedisce una vita normale. Per poter vedere, sentire e respirare normalmente ha dovuto subire 27 interventi chirurgici e, per paura sia di complicazioni sanitarie che delle reazioni degli altri bambini, non è mai andato a scuola in vita sua, ricevendo sempre lezioni private. ...

Advertising

toscani65652 : “The Wonder Years”, tutto quello che c’è da sapere sulla serie reboot di “Blue Jeans” - honeyesjk : RT @quiete_abissale: Ieri notte ho finalmente visto il mio spotify wrapped e Agustd e D2 sono i miei top album, people è la mia canzone più… - noel93_ : @gr4ttastinchi metti sul piatto una cosa per volta, affrontarle tutte insieme non è possibile nemmeno per te che se… - UmaTrauma : @amigre_ @wonder_ste @S_Eleonora_S Tutto ok. Non me ne sono accorta, per fortuna - amigre_ : @wonder_ste @S_Eleonora_S @UmaTrauma tutto ok ? -