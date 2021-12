WhatsApp vuole ricordarvi quanto è sicura grazie alla crittografia end-to-end (Di martedì 21 dicembre 2021) Il team di sviluppo dietro al celebre servizio di messaggistica istantanea WhatsApp è sempre al lavoro per fornire ai suoi utenti svariate novità. L’ultima in ordine di tempo riguarda la futura introduzione di una nuova funzione per i gruppi: sarà infatti possibile dare agli amministratori più poteri. Essi avranno, in futuro, la possibilità di eliminare per L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 21 dicembre 2021) Il team di sviluppo dietro al celebre servizio di messaggistica istantaneaè sempre al lavoro per fornire ai suoi utenti svariate novità. L’ultima in ordine di tempo riguarda la futura introduzione di una nuova funzione per i gruppi: sarà infatti possibile dare agli amministratori più poteri. Essi avranno, in futuro, la possibilità di eliminare per L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp vuole ricordarvi quanto è sicura grazie alla crittografia end-to-end - robertaisasleep : Esistono gruppi di sostegno, chat whatsapp, una linea amica per gente che non ha amici e vuole parlare di Spiderman? - Mayster_10 : @Ice_Dalda3 @INAZUMA97_ È talmente un fallito che ormai manco gli interessa più della figura di merda colossale che… - klavskairipa : quella di scienze vuole mandarci i voti su whatsapp? ma sta bene? - Lulu80Juventino : Ho appena creato questo gruppo #Juventus su WhatsApp..... chi volesse partecipare è il benvenuto, non ho messo acce… -