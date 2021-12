Whatsapp: la nuova truffa di Natale | Così svuotano i conti correnti (Di martedì 21 dicembre 2021) Whatsapp è una delle più imponenti applicazioni di messaggistica ma, in queste ore, si sta parlando di una pesante truffa che la riguarda, coinvolgendo tutti gli utenti. Whatsapp-AltranotiziaWhatsapp è ormai un colosso. Infatti, parlando di numeri, si stimano oltre 5 miliardi di download, secondo Google Play. Inoltre, ogni giorno, si lanciano nuovi aggiornamenti o ulteriori applicazioni inerenti come Whatsapp Business oppure Wemoji, al fine di creare e personalizzare stickers per l’app. Ma, purtroppo, Whatsapp non è esente dalle truffe più disparate, come quella delle ‘6 cifre’, ben delineata in tutti i suoi dettagli da Altroconsumo, in cui i malfattori si impossessano dell’identità digitale della vittima. Ebbene! In questo periodo circola il medesimo reato che ... Leggi su altranotizia (Di martedì 21 dicembre 2021)è una delle più imponenti applicazioni di messaggistica ma, in queste ore, si sta parlando di una pesanteche la riguarda, coinvolgendo tutti gli utenti.-Altranotiziaè ormai un colosso. Infatti, parlando di numeri, si stimano oltre 5 miliardi di download, secondo Google Play. Inoltre, ogni giorno, si lanciano nuovi aggiornamenti o ulteriori applicazioni inerenti comeBusiness oppure Wemoji, al fine di creare e personalizzare stickers per l’app. Ma, purtroppo,non è esente dalle truffe più disparate, come quella delle ‘6 cifre’, ben delineata in tutti i suoi dettagli da Altroconsumo, in cui i malfattori si impossessano dell’identità digitale della vittima. Ebbene! In questo periodo circola il medesimo reato che ...

