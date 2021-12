Volley, Monza-Salo in tv oggi: orario e diretta streaming gironi Champions League 2022 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto pronto per Vero Volley Monza-ASPTT Mulhouse, sfida valevole per la terza giornata della Pool B di Cev Champions League 2021/2022 di Volley femminile. Le ragazze di coach Gaspari, dopo la sconfitta all’esordio contro il VakifBank Istanbul, si sono sbloccate con la vittoria contro le francesi del Mulhouse e ora vogliono altri tre punti. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione finlandese, che proverà a conquistare la sua prima vittoria nel girone sul difficile campo brianzolo. L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 21 dicembre all’Arena di Monza. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL B: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TV E ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto pronto per Vero-ASPTT Mulhouse, sfida valevole per la terza giornata della Pool B di Cev2021/difemminile. Le ragazze di coach Gaspari, dopo la sconfitta all’esordio contro il VakifBank Istanbul, si sono sbloccate con la vittoria contro le francesi del Mulhouse e ora vogliono altri tre punti. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione finlandese, che proverà a conquistare la sua prima vittoria nel girone sul difficile campo brianzolo. L’appuntamento è per le ore 19.00 di martedì 21 dicembre all’Arena di. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL B: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE TV E ...

