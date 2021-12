Volley, l’Italia ospiterà gli Europei 2023! Doppietta uomini-donne, chiesta anche la Nations League (Di martedì 21 dicembre 2021) l’Italia ospiterà gli Europei 2023 di Volley maschile e femminile. L’annuncio arriva nel corso della conferenza stampa di fine stagione tenuta da Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo. Le nostre Nazionali avranno così la possibilità di difendere in casa i titoli continentali conquistati durante la scorsa estate. Sono previste cinque città ospitanti per gli Europei maschili, nel Bel Paese si disputeranno: il match inaugurale, un girone preliminare (con gli azzurri in campo), due ottavi di finale e altrettanti quarti di finale, semifinali e finali. Per la kermesse femminile, invece, sono previste quattro città ospitanti e dunque in Italia vedremo: il match d’apertura, un girone preliminare (con le azzurre in scena), alcuni ottavi di finale e i seguenti quarti di finale, mentre ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021)gli2023 dimaschile e femminile. L’annuncio arriva nel corso della conferenza stampa di fine stagione tenuta da Manfredi, Presidente della Federazione Italiana Pallavolo. Le nostre Nazionali avranno così la possibilità di difendere in casa i titoli continentali conquistati durante la scorsa estate. Sono previste cinque città ospitanti per glimaschili, nel Bel Paese si disputeranno: il match inaugurale, un girone preliminare (con gli azzurri in campo), due ottavi di finale e altrettanti quarti di finale, semifinali e finali. Per la kermesse femminile, invece, sono previste quattro città ospitanti e dunque in Italia vedremo: il match d’apertura, un girone preliminare (con le azzurre in scena), alcuni ottavi di finale e i seguenti quarti di finale, mentre ...

Advertising

EleonoraCozzari : 9 curiosità sulla giocatrice che rappresenta la pallavolo in Italia e una piccola considerazione a margine #egonu… - infoitsport : Top Volley Cisterna, serve l'impresa a Trento per centrare la Coppa Italia - lavocedialba : Volley A1F. Cuneo in campo contro Perugia per un posto in Coppa Italia. Stufi: 'Punti che ci servono come l'aria' (… - Campioni_cn : Volley A1F. Cuneo in campo contro Perugia per un posto in Coppa Italia. Stufi: 'Punti che ci servono come l'aria' (… - marcofantasiatw : RT @CRToscana: Dream Volley di Pisa, squadra femminile di #SittingVolley, è la squadra più forte d’Italia e una delle più forti del mondo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley l’Italia Volley, l'Italia ospiterà gli Europei 2023! Doppietta uomini-donne, chiesta anche la Nations League OA Sport