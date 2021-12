Volley, Gabriele Nelli torna in SuperLega: l’opposto arriva a Vibo Valentia dopo le avventure all’estero (Di martedì 21 dicembre 2021) Gabriele Nelli torna a giocare in SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. l’opposto approda a Vibo Valentia, dove rappresenterà una pedina importante visto l’infortunio di Nishida e la partenza improvvisa di Douglas (già rimpiazzato da Chris Fromm). Il fresco 28enne (ha spento le candeline lo scorso 4 dicembre) era impegnato in Francia con il Cannes, mentre nella passata stagione aveva militato tra le fila del Belogorie Belgorod in Russia. L’attaccante toscano, alto 208 centimetri, è di proprietà di Trento, con cui ha esordito in Serie A1 nel 2012-2013 e con cui è rimasto fino al 2017, salvo poi tornarci per il 2018-2019. Nel mezzo Nelli ha militato per un anno a Padova (dove era allenato proprio ... Leggi su oasport (Di martedì 21 dicembre 2021)a giocare in, il massimo campionato italiano dimaschile.approda a, dove rappresenterà una pedina importante visto l’infortunio di Nishida e la partenza improvvisa di Douglas (già rimpiazzato da Chris Fromm). Il fresco 28enne (ha spento le candeline lo scorso 4 dicembre) era impegnato in Francia con il Cannes, mentre nella passata stagione aveva militato tra le fila del Belogorie Belgorod in Russia. L’attaccante toscano, alto 208 centimetri, è di proprietà di Trento, con cui ha esordito in Serie A1 nel 2012-2013 e con cui è rimasto fino al 2017, salvo poirci per il 2018-2019. Nel mezzoha militato per un anno a Padova (dove era allenato proprio ...

Advertising

barchoccoa0825 : RT @TonnoCallipoVol: Importante innesto per la #TonnoCallipo che ingaggia l'opposto Gabriele Nelli. Il giocatore di proprietà dell'Itas Tre… - kwanoiselle : RT @TonnoCallipoVol: Importante innesto per la #TonnoCallipo che ingaggia l'opposto Gabriele Nelli. Il giocatore di proprietà dell'Itas Tre… - gts_spma : RT @TonnoCallipoVol: Importante innesto per la #TonnoCallipo che ingaggia l'opposto Gabriele Nelli. Il giocatore di proprietà dell'Itas Tre… - stavkxuqr5a : RT @TonnoCallipoVol: Importante innesto per la #TonnoCallipo che ingaggia l'opposto Gabriele Nelli. Il giocatore di proprietà dell'Itas Tre… - nisshithekid : RT @TonnoCallipoVol: Importante innesto per la #TonnoCallipo che ingaggia l'opposto Gabriele Nelli. Il giocatore di proprietà dell'Itas Tre… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Gabriele Tonno Callipo Volley, arriva l'opposto Gabriele Nelli ...l'opposto lucchese Gabriele Nelli , 208 centimetri di altezza e 28 anni compiuti lo scorso 4 dicembre. Il giocatore di proprietà dell'Itas Trentino è stato uno degli enfants prodige del volley ...

Volley, nuovo innesto in casa Tonno Callipo: arriva Gabriele Nelli ...l'opposto lucchese Gabriele Nelli , 208 centimetri di altezza e 28 anni compiuti lo scorso 4 dicembre. Il giocatore di proprietà dell'Itas Trentino è stato uno degli enfants prodige del volley ...

Tonno Callipo Volley, arriva l'opposto Gabriele Nelli CityNow Volley, Gabriele Nelli torna in SuperLega: l’opposto arriva a Vibo Valentia dopo le avventure all’estero Gabriele Nelli torna a giocare in SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. L'opposto approda a Vibo Valentia, dove rappresenterà una pedina importante visto l'infortunio di Nishid ...

Cus Catania: Conti, Sinatra e Giovita alla ribalta Soprattutto scherma e canottaggio hanno riservato due bellissime imprese che hanno portato il Cus Catania alla ribalta nazionale ...

...l'opposto luccheseNelli , 208 centimetri di altezza e 28 anni compiuti lo scorso 4 dicembre. Il giocatore di proprietà dell'Itas Trentino è stato uno degli enfants prodige del......l'opposto luccheseNelli , 208 centimetri di altezza e 28 anni compiuti lo scorso 4 dicembre. Il giocatore di proprietà dell'Itas Trentino è stato uno degli enfants prodige del...Gabriele Nelli torna a giocare in SuperLega, il massimo campionato italiano di volley maschile. L'opposto approda a Vibo Valentia, dove rappresenterà una pedina importante visto l'infortunio di Nishid ...Soprattutto scherma e canottaggio hanno riservato due bellissime imprese che hanno portato il Cus Catania alla ribalta nazionale ...