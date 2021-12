Vodafone regala un Samsung Galaxy Watch 4 | come fare per averlo

(Di martedì 21 dicembre 2021) Grandissima offerta dellacheai clienti un4. Andiamo a vedereriscattare l’orologio smart. La nuova offerta dell’operatore rosso (Via Screeenshot)Nuova grandissima promozione di. Infatti l’operatore rosso è pronto are un4. Sarà possibile ricevere l’orologio smart acquistando lo smartphone pieghevoleZ Flip 3 5G. L’offerta è a breve termine, e scadrà il prossimo 24 dicembre. A pubblicizzare la promozione a premi ci sta pensando un banner presente nell’app Myed è destinata a tutti i clienti dell’operatore che abbiano una SIM ...

Advertising

MaryZorzopatica : Comunicazione di servizio : la vodafone oggi regala un mese di abbonamento a discovery. ?? #TZVIP - puntotweet : Vodafone ti regala uno smartphone 5G per Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone regala

Punto Informatico

... dalla donazione continuativa del programma Io adotto il futuro; a chicon il bollettino ... TIM,, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando ...Quali offerteattivare I piani più richiesti e popolari disono sostanzialmente due: RED Pro e RED Max . Tuttavia, qualora si disponesse già di una linea domestica in Fibra, si ...A tutti gli utenti che acquistano il Galaxy Z Flip 3, l'operatore Vodafone regalerà il Galaxy Watch, ecco i dettagli ...Siamo di nuovo alla fine della settimana lavorativa, e come ogni venerdì torna l'appuntamento con Happy Friday per i clienti Vodafone& ...