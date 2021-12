Advertising

mondomobileweb : Vodafone, venduto all’asta il primo SMS al Mondo. 107000 euro devoluti in beneficenza - fisco24_info : Vodafone: il primo sms all'asta per 107mila euro: Offerente anonimo, donati a Unhcr - davideracconta : Quando nel 1992 fu mandato da #Vodafone il primo #sms con scritto 'Merry Christmas'. Nel frattempo, in Italia aveva… - rosatoeu : Gb, all'asta il primo Sms della storia: fu un 'Merry Christmas' inviato nel 1992. La britannica Vodafone mette all'… - trading975 : #Vodafone mette all’asta sotto forma dì #NFT il primo SMS di auguri dì Natale, inviato nel 1992. #crypto… -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone primo

L'asta annunciata una settimana fa daper la messa in vendita delSMS al mondo sotto forma di NFT si è conclusa questo pomeriggio, dopo soli 38 minuti dall'apertura. L'acquirente, rimasto anonimo, si è aggiudicato l'asset ...In concreto è la replica dettagliata e unica del protocollo di comunicazione originale che ha trasmesso ilSMS mai inviato., che ha messo all'asta come token non fungibile l'SMS ...Vodafone devolverà l'intera somma raccolta in beneficienza, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati.Vorreste ben 150GB di traffico dati sotto rete 4G ad un prezzo incredibilmente vantaggioso e con chiamate ed SMS illimitati? La nuova offerta di ho.mobile permette di avere tutto questo. Ecco quanto c ...