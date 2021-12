Vodafone ha venduto all’asta come Nft il primo sms al mondo: un anonimo se lo aggiudica per 107.000 euro (Di martedì 21 dicembre 2021) MILANO – Uno, due, e… tre. aggiudicato! Alle 15.38, dopo 38 minuti, il martello del banditore d’asta si è fermato, Claude Augutte ha chiuso la sua asta a Parigi e il primo SMS al mondo ha ora un nuovo proprietario: un offerente anonimo si è aggiudicato per 107.000 euro la replica dettagliata e unica del protocollo di comunicazione originale che ha trasmesso il primo SMS mai inviato. Vodafone, che ha messo all’asta come token non fungibile (“NFT”) l’SMS trasmesso su rete Vodafone il 3 dicembre 1992, donerà il ricavato all’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 21 dicembre 2021) MILANO – Uno, due, e… tre.to! Alle 15.38, dopo 38 minuti, il martello del banditore d’asta si è fermato, Claude Augutte ha chiuso la sua asta a Parigi e ilSMS alha ora un nuovo proprietario: un offerentesi èto per 107.000la replica dettagliata e unica del protocollo di comunicazione originale che ha trasmesso ilSMS mai inviato., che ha messotoken non fungibile (“NFT”) l’SMS trasmesso su reteil 3 dicembre 1992, donerà il ricavato all’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Vodafone ha venduto all’asta come Nft il primo sms al mondo: un anonimo se lo aggiudica per 107.000 euro… - mondomobileweb : Vodafone, venduto all’asta il primo SMS al Mondo. 107000 euro devoluti in beneficenza - bitcityit : Vodafone mette all’asta il primissimo Sms Come NFT: Vodafone mette all'asta il primo SMS mai inviato nella storia:… -