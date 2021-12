Visita alla Casa di Giulietta a Verona: come funziona la nuova prenotazione (Di martedì 21 dicembre 2021) . Tutto quello che bisogna sapere. Introdotte nuove regole per la Visita alla Casa di Giulietta a Verona. Regole che semplificheranno le modalità di accesso e soprattutto garantiranno la sicurezza del pubblico, Viene limitata la capienza dei Visitatori e sono introdotti sistemi di controllo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 21 dicembre 2021) . Tutto quello che bisogna sapere. Introdotte nuove regole per ladi. Regole che semplificheranno le modalità di accesso e soprattutto garantiranno la sicurezza del pubblico, Viene limitata la capienza deitori e sono introdotti sistemi di controllo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli, il Vescovo Palmieri in visita alla squadra - forli24ore : Nsc in visita alla Segreteria provinciale di Piacenza - LucaGue52011811 : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: il sabato è giorno di visita alla Madonna delle Costeselle. - TuttoAscoli : CorrAdriatico - Ascoli, il Vescovo Palmieri in visita alla squadra - IlTelegrafo : Visita virtuale della Sala del Mare al Museo Alla scoperta dei diorami sul mondo sommerso -