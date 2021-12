Viola come il mare: slitta la messa in onda. L’indiscrezione (Di martedì 21 dicembre 2021) La messa in onda di Viola come il mare, la nuova serie con protagonista Can Yaman, potrebbe slittare di mesi rispetto a quanto previsto Viola come il mare è di certo il progetto lavorativo di Can Yaman che i fans di tutto il mondo aspettano con molto interesse e curiosità. La serie, ambientata tra Palermo e Roma, è il ritorno alla recitazione per l’attore turco. Per la prima volta Yaman si è cimentato a recitare in italiano. Interpreta Francesco Demir, un vicequestore con una personalità molto forte e poliedrica. Demir verrà in soccorso di Viola, interpretata da Francesca Chillemi. Sulla serie, l’attore turco ha cercato in questi mesi di riprese di raccontare vari aspetti. Ha condiviso sia il rapporto costruito con ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 dicembre 2021) Laindiil, la nuova serie con protagonista Can Yaman, potrebbere di mesi rispetto a quanto previstoilè di certo il progetto lavorativo di Can Yaman che i fans di tutto il mondo aspettano con molto interesse e curiosità. La serie, ambientata tra Palermo e Roma, è il ritorno alla recitazione per l’attore turco. Per la prima volta Yaman si è cimentato a recitare in italiano. Interpreta Francesco Demir, un vicequestore con una personalità molto forte e poliedrica. Demir verrà in soccorso di, interpretata da Francesca Chillemi. Sulla serie, l’attore turco ha cercato in questi mesi di riprese di raccontare vari aspetti. Ha condiviso sia il rapporto costruito con ...

