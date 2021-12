Vino: Consorzio di tutela Collio, conferma crescita, chiude anno con +15% imbottigliato (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Il Consorzio di tutela Vini Collio ha reagito energicamente alle difficoltà date dalla situazione pandemica che si sono protratte nel 2021 e ha chiuso l'anno in ottima crescita, segnando il 15% in più di imbottigliato rispetto all'anno 2020 nel periodo di riferimento tra gennaio e novembre. “È ottimo per noi - afferma David Buzzinelli, presidente del Consorzio tutela Vini Collio - riscontrare una crescita così significativa per l'imbottigliato. Il 2021 si è rivelato essere un anno di miglioramento e di ripresa. Una ripresa che, oltre a passare attraverso queste cifre rassicuranti, si manifesta anche con una ritrovata positività e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos/Labitalia) - IldiViniha reagito energicamente alle difficoltà date dalla situazione pandemica che si sono protratte nel 2021 e ha chiuso l'in ottima, segnando il 15% in più dirispetto all'2020 nel periodo di riferimento tra gennaio e novembre. “È ottimo per noi - afferma David Buzzinelli, presidente delVini- riscontrare unacosì significativa per l'. Il 2021 si è rivelato essere undi miglioramento e di ripresa. Una ripresa che, oltre a passare attraverso queste cifre rassicuranti, si manifesta anche con una ritrovata positività e ...

