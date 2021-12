Vincenzo Incenzo | “Pornocrazia” | un grido che diventa opinione

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ogni volta chemi scrive di aver pubblicato un disco, io lo invito al Premiato Circo Volante del Barone Rosso perché so che fa musica validissima e che i testi sono una boccata d’ossigeno in un periodo in cui gli artisti sono in letargo, cullati da sogni di consensi che arrivano da tanti fans. Ma, soprattutto, perché parlare con lui è davvero stimolante. Questa volta è venuto perché ha appena pubblicato “”, brano che anticipa un nuovo album di inediti “Zoo” che uscirà prossimamente. “Questa non è una canzone Ma unche. I piedi vogliono essere suono La testa vuole essere azione” (da “”) Bastano queste poche frasi per capire la validità del brano, che peraltro ha un ...

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Vincenzo Incenzo - Je suis - RADIOEFFEITALIA : Vincenzo Incenzo - Un'altra Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Incenzo

OptiMagazine

Lo spettacolo, diretto dal registae arricchito dalle performance della ballerina Anissa Bertacchini, nelle precedenti stagioni ha avuto molto successo ed ha subito uno stop solo per ..., cantautore e autore (prossimo disco Zoo in uscita inizio 2022), dentro l'associazione Fonopoli dagli esordi, ricorda "i pacchi per Fonopoli pieni di tute, magliette, portachiavi, ...Non serve essere ferventi cattolici per inciampare nei tabù sul sesso. Da sempre, solo la parola provoca e genera contrasti. Ma fra la morale più bigotta e la lussuria sfrenata qual è la strada indica ...Non serve essere ferventi cattolici per inciampare nei tabù sul sesso. Da sempre, solo la parola provoca e genera contrasti. Ma fra la morale più bigotta e la lussuria sfrenata qual è la strada indica ...