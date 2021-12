Villareal vs Alaves | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 dicembre 2021) Ildà il benvenuto oggi martedi 21 dicembre adall’Estadio de la Ceramica cercando di ottenere la quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Nel frattempo, la squadra ospite non è riuscita a vincere in nessuna delle ultime quattro uscite e mirerà a porre fine a questa sterile serie di risultati. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Il Villarreal ha registrato la sua prima vittoria in trasferta in campionato sabato grazie al successo per 3-1 sulla Real Sociedad alla Reale Arena. Gli uomini di Unai Emery sono andati in svantaggio al gol del vantaggio di Alexander Isak al 32?, ma hanno pareggiato sei minuti più tardi con Gerard Moreno ...