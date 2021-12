Viene confermata la condanna a Blatter e Platini – 21 dicembre 2015 – VIDEO (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 21 dicembre 2015 i presidenti FIFA e UEFA, Blatter e Platini, vengono condannati a 8 anni in seguito al famoso scandalo corruzione Il 27 maggio 2015 una maxi inchiesta internazionale sconvolge la FIFA con l’arresto di 7 massimi dirigenti. Gli arresti vengono eseguiti a Zurigo dalla polizia elvetica su richiesta dell’FBI. L’indagine, coordinata direttamente dal Dipartimento di Giustizia USA, riguarda la fitta rete di corruzioni che si sarebbe formata nel panorama calcistico internazionale. Le cifre di cui si parla superano il valore di 100 milioni di dollari e sono relative, tra le altre cose, ad accordi di marketing e diritti TV. L’inchiesta fa riferimento in particolar modo all’assegnazione dei Mondiali in Russia e Qatar, ma lo scandalo corruzione riguarderebbe ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 21i presidenti FIFA e UEFA,, vengonoti a 8 anni in seguito al famoso scandalo corruzione Il 27 maggiouna maxi inchiesta internazionale sconvolge la FIFA con l’arresto di 7 massimi dirigenti. Gli arresti vengono eseguiti a Zurigo dalla polizia elvetica su richiesta dell’FBI. L’indagine, coordinata direttamente dal Dipartimento di Giustizia USA, riguarda la fitta rete di corruzioni che si sarebbe formata nel panorama calcistico internazionale. Le cifre di cui si parla superano il valore di 100 milioni di dollari e sono relative, tra le altre cose, ad accordi di marketing e diritti TV. L’inchiesta fa riferimento in particolar modo all’assegnazione dei Mondiali in Russia e Qatar, ma lo scandalo corruzione riguarderebbe ...

Advertising

camilla32633533 : @GiovaQuez Perché se la cosa fosse confermata mi viene da pensare che sarebbe stato preferibile fare il richiamo c… - Spettrocoli : RT @_valsslife: ga?? come gli americani quando una nuova stagione viene confermata e quindi twittano robe criptiche per poi sparire e lascia… - _valsslife : ga?? come gli americani quando una nuova stagione viene confermata e quindi twittano robe criptiche per poi sparire… - criantae : Il cast che viene a scoprire da Twitter che la serie è stata confermata per la seconda stagione, onestamente non mi stupirebbe - Lurlooo : RT @Vince7914: @PBerizzi Il problema è che non stai rosicando per Mimmo Lucano, tu stai rosicando perché, viene confermata la tesi che la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Viene confermata Bosnia Erzegovina: le Entità non possono staccare la spina Nei sistemi federali, la necessità di maggiore flessibilità di solito viene soddisfatta con alcune ... La costituzionalità della Legge sul Consiglio superiore della magistratura fu confermata dalla ...

Manovra 2022, rimborso di 10 milioni per i proprietari di case occupate abusivamente. Cartelle, proroga di 180 giorni Confermata intanto la proroga al 31 marzo 2022 dell'esenzione del pagamento della Tosap - Cosap per ... L'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua viene estesa ...

Legge di Bilancio, dal Fisco alle pensioni: i punti principali del testo. Commissione Bilancio convocata per mezzanotte La Repubblica Nei sistemi federali, la necessità di maggiore flessibilità di solitosoddisfatta con alcune ... La costituzionalità della Legge sul Consiglio superiore della magistratura fudalla ...intanto la proroga al 31 marzo 2022 dell'esenzione del pagamento della Tosap - Cosap per ... L'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acquaestesa ...