VIDEO Salernitana, Beretta sul caos Serie A: “Senza acquirenti la soluzione è una…” (Di martedì 21 dicembre 2021) Mario Beretta, uno dei consiglieri della Figc, si è espresso sul caso societario che riguarda la Salernitana. L'ipotesi che la Serie A si possa giocare a 19 squadre non è più così remota Leggi su mediagol (Di martedì 21 dicembre 2021) Mario, uno dei consiglieri della Figc, si è espresso sul caso societario che riguarda la. L'ipotesi che laA si possa giocare a 19 squadre non è più così remota

Advertising

sportface2016 : Mario #Beretta: “Se al 31 dicembre non ci fosse un acquirente per la #Salernitana, il campionato proseguirebbe con… - cicciojumped3 : RT @sportface2016: Mario #Beretta: “Se al 31 dicembre non ci fosse un acquirente per la #Salernitana, il campionato proseguirebbe con 19 sq… - bobdvc : RT @sportface2016: Mario #Beretta: “Se al 31 dicembre non ci fosse un acquirente per la #Salernitana, il campionato proseguirebbe con 19 sq… - bobdvc : RT @sportface2016: Renzo #Ulivieri: “Speriamo in un miracolo entro il 31 dicembre. Non ci saranno proroghe per la cessione della #Salernita… - bobdvc : RT @sportface2016: Claudio #Lotito lascia la sede della #FIGC dopo il Consiglio Federale senza rilasciare dichiarazioni #Salernitana #Seri… -