VIDEO | L’ANTI INTER? SUPER RISPOSTA DI SPALLETTI! (Di martedì 21 dicembre 2021) Luciano Spalletti in conferenza stampa non ci sta a definire il Napoli L’ANTI INTER e da una RISPOSTA da applausi! #sscnapoli #calcionapoli #forzanapolisempre #napoli #seriea Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Luciano Spalletti in conferenza stampa non ci sta a definire il Napolie da unada applausi! #sscnapoli #calcionapoli #forzanapolisempre #napoli #seriea

Advertising

PalermoToday : VIDEO | Il vaccino anti Covid in una garza e l'iniezione con la siringa vuota: così l'infermiera simulava le immuni… - ilmetropolitan : RT @Radio1Rai: Governo al lavoro sulle misure anti-Covid, attese per la cabina di regia di giovedì, ma anche sui temi economici: ieri l'inc… - Radio1Rai : Governo al lavoro sulle misure anti-Covid, attese per la cabina di regia di giovedì, ma anche sui temi economici: i… - GaiaGaudenzi : RT @StaseraItalia: L'obbligo vaccinale potrebbe dare luogo a nuovi scontri e proteste? Secondo @AugustoMinzolin no e anzi creerebbe meno co… - mariavenera2 : RT @StaseraItalia: L'obbligo vaccinale potrebbe dare luogo a nuovi scontri e proteste? Secondo @AugustoMinzolin no e anzi creerebbe meno co… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO L’ANTI Proteste a Bruxelles contro le misure anti-Covid: tensioni tra manifestanti e polizia – Video Il Fatto Quotidiano