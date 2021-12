Vicenza Alessandria probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 21 dicembre 2021) Gara valida per la diciannovesima giornata della Serie B 21/22. Scontro salvezza a tutti gli effetti quello tra veneti e piemontesi, ma con una grande differenza. I vicentini, ultimi in classifica, sono a dieci punti dall’. Da una parte la vittoria darebbe speranza, dall’altra i tre punti sarebbero un mattoncino importante per la fame di salvezza degli ospiti.si giocherà domenica 26 dicembre alle ore 15,00 presso lo stadio Romeo Menti di. Come arrivano le squadre? I padroni di casa non hanno giocato l’ultima gara del diciottesimo turno della Serie B 21/22. Il match infatti è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid. La situazione comunque non è per niente rosea in casa veneta. La squadra è ultima in classifica, fatica a segnare e subisce tanto. L’approdo di Cristian ...