Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2021 ore 20:30

Viabilità DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON UN INCIDENTE A Roma SULLA CASSIA ALL'ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA. CODE DA TOMBA DI NERONE VERSO VITERBO IN SENSO OPPOSTO CODE DA LA STORTA TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL'A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO VERSO TERAMO IN DIREZIONE DI OSTIA CODE SU COLOMBO E VIA DEL MARE DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE INCOLONNAMENTI ANCHE SU VIA DELL'AEROPORTO DI FIUMICINO DA PIAZZA UMBERTO NOBILE AL PONTE DELLA SCAFA PER I CANTIERI STANOTTE CHIUSURA DELLA FLAMINIA NELLA GALLERIA PRIMA PORTA VERSO Roma, TRAFFICO DEVIATO SU VIA DI VILLA DI LIVIA CHIUSURA PER LAVORI ANCHE DELLA GALLERIA GIOVANNI 23 IN DIREZIONE DI PINETA SACCHETTI DALLE 21.30 ALLE 5.30

Viabilità Roma Regione Lazio del 21 - 12 - 2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 8.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...SULLA A1 SI E' CONCLUSO L'INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA VALMONTONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE ROMA,...

Eppure basterebbe una falciatrice meccanica La informo che già mi sono occupato di questa strada a viabilità principale tra due diversi ... In aggiunta è una SPA per il Comune di Roma. Non dimentichiamo poi che siamo di fronte all'antico ...

