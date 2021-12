Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2021 ore 16:30 (Di martedì 21 dicembre 2021) Viabilità DEL 21 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE-Roma, LAVORI IN CORSO TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONE Roma CHIUSA LA CARREGGIATA, NEL TRATTO CI SONO CODE, ED È ATTIVO DOPPIO SENSO DI MARCIA IN CARREGGIATA VERSO FIRENZE; A Roma INCIDENTE AL KM 20+700 DELLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA. CI SONO LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN ALTERNATIVA È POSSIBILE BYPASSARE IL TRATTO PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE Roma NORD CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TRIONFALE E PRENESTINA IN ESTERNA CODE DA Roma FIUMICINO ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 dicembre 2021)DEL 21 DICEMBREORE 15.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 FIRENZE-, LAVORI IN CORSO TRA ATTIGLIANO E ORTE, IN DIREZIONECHIUSA LA CARREGGIATA, NEL TRATTO CI SONO CODE, ED È ATTIVO DOPPIO SENSO DI MARCIA IN CARREGGIATA VERSO FIRENZE; AINCIDENTE AL KM 20+700 DELLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI TENUTA SANTA COLOMBA. CI SONO LUNGHE CODE TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA. IN ALTERNATIVA È POSSIBILE BYPASSARE IL TRATTO PERCORRENDO LA DIRAMAZIONENORD CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TRIONFALE E PRENESTINA IN ESTERNA CODE DAFIUMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD CODE ...

