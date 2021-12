Via libera al Superbonus senza il tetto Isee per le villette. C’è anche il rinvio delle cartelle. La Manovra approderà in Aula alla Camera il 28 dicembre (Di martedì 21 dicembre 2021) La Manovra approderà nell’Aula della Camera martedì 28 dicembre. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. I lavori proseguiranno il 29 e 30 dicembre e forse anche il 31. È stata avanzata l’ipotesi che il governo possa ricorrere alla fiducia per il via libera definitivo. Approvato, intanto, l’emendamento sul Superbonus 110% senza il vincolo del tetto Isee per le villette, il nodo che restava da sciogliere nelle ultime ore al Senato (leggi l’articolo). Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio a Palazzo Madama. La Commissione Bilancio del Senato, invece, ha dato il via ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 dicembre 2021) Lanell’dellamartedì 28. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. I lavori proseguiranno il 29 e 30e forseil 31. È stata avanzata l’ipotesi che il governo possa ricorrerefiducia per il viadefinitivo. Approvato, intanto, l’emendamento sul110%il vincolo delper le, il nodo che restava da sciogliere nelle ultime ore al Senato (leggi l’articolo). Il testo approvato è lo stesso riformulato e poi presentato in nottata in commissione Bilancio a Palazzo Madama. La Commissione Bilancio del Senato, invece, ha dato il via ...

