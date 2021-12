Very Peri: come abbinare il colore Pantone del 2022 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il Pantone Color Institute ha da poco eletto il colore dell’anno 2022: si tratta di un particolare punto di blu chiamato Very Peri. Vediamo insieme come abbinarlo in modo chic! Premessa Cito dal sito di Pantone Color Institute: “Abbracciando le qualità dei blu ma possedendo allo stesso tempo un sottotono viola-rosso, Pantone 17-3938 Very Peri mostra un’attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un’espressività fantasiosa. La complessità di questa nuova tonalità blu infusa di rosso-viola evidenzia le sconfinate possibilità che si mostrano davanti a noi.” Si tratta di un colore freddo, che può venire abbinato sia con tonalità calde che fredde, più o ... Leggi su dilei (Di martedì 21 dicembre 2021) IlColor Institute ha da poco eletto ildell’anno: si tratta di un particolare punto di blu chiamato. Vediamo insiemeabbinarlo in modo chic! Premessa Cito dal sito diColor Institute: “Abbracciando le qualità dei blu ma possedendo allo stesso tempo un sottotono viola-rosso,17-3938mostra un’attitudine vivace e gioiosa, una presenza dinamica che incoraggia la creatività che sa osare e un’espressività fantasiosa. La complessità di questa nuova tonalità blu infusa di rosso-viola evidenzia le sconfinate possibilità che si mostrano davanti a noi.” Si tratta di unfreddo, che può venire abbinato sia con tonalità calde che fredde, più o ...

