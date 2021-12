Verona-Fiorentina | Italiano | “Partita tosta | Vlahovic sta crescendo in tutto”

(Di martedì 21 dicembre 2021) “In casa ilè una squadra arrembante, che attacca con tanti uomini, ci saranno una serie di duelli da non perdere. Finiamo questo girone d’andata contro una squadra che se non viene affrontata bene ti crea difficoltà enormi. E’ una squadra che sta facendo molto bene, nell’ultimain inferiorità numerica ha messo in difficoltà il Torino”. Lo ha detto l’allenatore della, Vincenzo, alla vigilia del match contro il: “Sarà una gara. Unadove dobbiamo cercare di tirare fuori tutte le energie che abbiamo, mi auguro che si possa ottenere qualcosa di importante in termini di classifica”. E su: “Un attaccante deve avere sempre la voglia di ricercare il guizzo negli ultimi metri. Sta ...

Commenta per primo Vigilia dell'ultimo impegno di campionato del 2021 per la: il tecnico viola Vincenzo Italiano ha preso la parola in conferenza stampa in vista della sfida aldel grande ex Simeone: Difficoltà nell'affrontare il? 'Sono arrembanti in ...Dopo il trofeo perso ai rigori contro laè arrivato il ko contro il Bologna in trasferta ... successo arrivato però dopo il ko in trasferta sul campo del. Sassuolo che resta comunque ...“In casa il Verona è una squadra arrembante, che attacca con tanti uomini, ci saranno una serie di duelli da non perdere. Finiamo questo girone d’andata contro una squadra che se non viene affrontata ...Alla vigilia di Verona-Fiorentina, ultima di campionato prima della sosta, ha preso la parola, nella sala stampa del Franchi "Manuela Righini", l'allenatore della Fiorentina, ...