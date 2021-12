Verifica obbligo vaccinale: Inps, nuova funzionalità di Greenpass50+ (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA – Verifica obbligo vaccinale: l’Inps, con il messaggio 21 ottobre 2021, n. 3589, ha comunicato la disponibilità, sul proprio sito, della nuova procedura “Greenpass50+”, il servizio per la Verifica del green pass destinato ad aziende private sopra i 50 dipendenti e agli enti pubblici (escluse le scuole) non gestiti da NoiPA, indipendentemente dal numero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaccino contro meningite: ISS lancia programma Assegni Familiari 2020 requisiti reddito e q.ta pensione Speranza invita a resistere ancora Aumento pensioni invalidità civile 2020 Inps redditi bassi Importi assegni familiari e di maternità 2021 Sputnik prodotto in ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 21 dicembre 2021) ROMA –: l’, con il messaggio 21 ottobre 2021, n. 3589, ha comunicato la disponibilità, sul proprio sito, dellaprocedura “”, il servizio per ladel green pass destinato ad aziende private sopra i 50 dipendenti e agli enti pubblici (escluse le scuole) non gestiti da NoiPA, indipendentemente dal numero L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Vaccino contro meningite: ISS lancia programma Assegni Familiari 2020 requisiti reddito e q.ta pensione Speranza invita a resistere ancora Aumento pensioni invalidità civile 2020redditi bassi Importi assegni familiari e di maternità 2021 Sputnik prodotto in ...

Advertising

Civetta46262114 : RT @cislscuola: Obbligo vaccinale, ulteriori precisazioni del Ministero sulla verifica di avvenuta vaccinazione @CislNazionale @MIsocialTW… - CislRoma : RT @cislscuola: Obbligo vaccinale, ulteriori precisazioni del Ministero sulla verifica di avvenuta vaccinazione @CislNazionale @MIsocialTW… - ValeCalderoni : @canislupus80 @paolodune Io credo che se metteranno l'obbligo sapranno già esattamente come scrivere la norma a pro… - ros80832395 : RT @GildaModena: 'Errare humanum est, perseverare autem diabolicum' Al governo con la nota di oggi non chiariscono nulla. Ma nel DPCM 17/… - chiarapellegri9 : RT @GildaModena: 'Errare humanum est, perseverare autem diabolicum' Al governo con la nota di oggi non chiariscono nulla. Ma nel DPCM 17/… -