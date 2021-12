Venezia-Lazio | Zanetti | “Dobbiamo essere cinici | possiamo giocarcela con tutti”

Leggi su sportface

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il tecnico delPaoloè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la: “sotto porta e sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno. Affrontiamo una squadra che può vantare un altissimo tasso tecnico e che svolge la fase offensiva in maniera eccellente. Rispetto a loro abbiamo avuto due giorni in meno per recuperare, pertanto non abbiamo potuto preparare la gara nel migliore dei modi“. “Contro la Samp i ragazzi sono stati fantastici a restare in partita e conquistare il pareggio facendo il nostro gioco nonostante lo svantaggio. La squadra ha dimostrato grande forza mentale e coesione – ha aggiunto, prima di concludere – Se diamo il 100%...