Venduto all'asta primo sms della storia: "Merry Christmas" inviato nel 1992 (Di martedì 21 dicembre 2021) Venduto all'asta a Parigi il primo sms al mondo, che recitava semplicemente "Merry Christmas". Un offerente anonimo si è aggiudicato per 107.000 euro la replica dettagliata e unica del protocollo di comunicazione originale che ha trasmesso il primo sms mai inviato. Vodafone - che ha messo all'asta come token non fungibile (NFT) l'sms trasmesso sulla propria rete il 3 dicembre 1992 - donerà il ricavato all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

