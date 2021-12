(Di martedì 21 dicembre 2021) Erano fidanzati e, anche se piuttosto giovani, hanno provato “giochi da adulti”. Così unaha inviato a quello che era il suo fidanzatino dellecompletamente nuda. Quando si sonoti, però, lui non ha digerito la questione e ha così inviato le immagini al papà di lei. A casa della ragazza è scoppiata una lite tra i genitori che ha visto necessario l’intervento della polizia. Leggi anche: Violentata e rinchiusa per due giorni: usava coltelli e peperoncino per torturarla Baby Revenge Porn a: diffonde ledell’ex Una relazione tra giovanissimi: lei 14 anni, lui 17, entrambi di. Come spesso succede si è conclusa, ma il ragazzo non l’ha presa bene. Così il 17enne ha inviato aldi lei leche ritraevano l’ex ...

Velletri, la fidanzata 14enne lo lascia e lui manda le sue foto porno al padre

Il Caffè.tv

