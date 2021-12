Veera Kinnunen è diventata mamma | il primo scatto tenerissimo su Instagram

(Di martedì 21 dicembre 2021) Fiocco azzurro pere il compagno Salvatore Mingoia: la ballerina, volto per tanti anni di Ballando con le Stelle, ha dato alla luce il suo piccolo Valter Rosario Arvo, annunciandolo su, ildolcissimodaL’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha annunciato la nascita del suo piccolo su, con un dolcissimoin bianco e nero direttamente dall’ospedale che ritrae la sua mano, quella del compagno e del bimbo appena nato strette per la prima volta. Una foto piena d’amore che descrive i loro primi momenti finalmente in tre, accompagnata da una semplice didascalia: “Valter Rosario Arvo Mingoia – si legge su– 19/12/21 ore ...

Advertising

Angy_05_12 : @Chicca_colors Sicuramente tornerà Veera Kinnunen, di donne già ne sono entrate di nuove, mentre al posto di Simone… -

Ultime Notizie dalla rete : Veera Kinnunen

ilmattino.it

, volto noto di Ballando con le Stelle, è diventata mamma per la prima volta. Nelle scorse ore, attraverso un post pubblicato su Instagram, la 35enne ha dato il lieto annuncio, arrivato ...ha partorito . La danzatrice professionista di Ballando con le stelle annuncia l'arrivo della cicogna sul social e rivela anche il particolare nome scelto per il figlio , il suo primo ...Davvero particolare il nome scelto per... Veera Kinnunen ha partorito. La danzatrice professionista di Ballando con le stelle annuncia l’arrivo della cicogna sul social e rivela anche il particolare n ...Veera Kinnunen ha dato alla luce il suo primo figlio. La ballerina di Ballando con le Stelle ovviamente assente in questa edizione che si è appena conclusa è diventata mamma. Sui social ha appena annu ...