Variante Omicron, paura fra gli italiani: 8 milioni rinunciano alle vacanze (Di martedì 21 dicembre 2021) La Variante Omicron ha sconvolto i piani delle vacanze natalizie. Con l'avvento della nuova Variante e l'aumento esponenziale dei contagi, il governo probabilmente deciderà per ulteriori misure di ... Leggi su leggo (Di martedì 21 dicembre 2021) Laha sconvolto i piani dellenatalizie. Con l'avvento della nuovae l'aumento esponenziale dei contagi, il governo probabilmente deciderà per ulteriori misure di ...

Advertising

AurelianoStingi : Nelle ultime settimane ho postato questa tabella per farvi apprezzare la potenza devastante dei vaccini. Purtroppo… - Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - Agenzia_Ansa : La dose booster del vaccino a mRna Moderna nel dosaggio da 50 µg (microgrammi) attualmente autorizzato ha aumentato… - EnzoQuareEQ7 : RT @RadioGenova: Brasile, cittadini terrorizzati dalla variante Omicron. San Paolo 15/12/21. - intelsgabuz : RT @FmMosca: E se OMICRON fosse semplicemente un altro virus? C’è lo fanno passare per variante covid semplicemente per continuare a vaccin… -