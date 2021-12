Variante Omicron, De Luca: “Dati Campania da zona arancione” (Di martedì 21 dicembre 2021) Contagi covid e allarme Variante Omicron in Campania i cui Dati, spiega il governatore Vincenzo De Luca, sarebbero già da zona arancione. “Vi invito a stare attenti perché la Variante Omicron sta esplodendo. Rispetto ai Dati che abbiamo della sanità campana noi dovremmo stare già in zona arancione, non in zona gialla”, ha detto il presidente della Regione , nel suo intervento in Consiglio regionale nel corso della seduta sul bilancio. “Il dato che è arrivato ieri – ha aggiunto De Luca – era di occupazione del 12,5% di posti di area medica per ricoveri Covid ordinari e del 6% di occupazione di posti di terapia intensiva. Le soglie sono rispettivamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) Contagi covid e allarmeini cui, spiega il governatore Vincenzo De, sarebbero già da. “Vi invito a stare attenti perché lasta esplodendo. Rispetto aiche abbiamo della sanità campana noi dovremmo stare già in, non ingialla”, ha detto il presidente della Regione , nel suo intervento in Consiglio regionale nel corso della seduta sul bilancio. “Il dato che è arrivato ieri – ha aggiunto De– era di occupazione del 12,5% di posti di area medica per ricoveri Covid ordinari e del 6% di occupazione di posti di terapia intensiva. Le soglie sono rispettivamente ...

