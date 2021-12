Variante Omicron, Biden: “Chi non è vaccinato rischia” (Di martedì 21 dicembre 2021) “Dobbiamo preoccuparci per la Variante Omicron, ma niente panico”. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, si rivolge alla nazione con un messaggio per indicare la rotta nei giorni cruciali di fine anno, tra le vacanze di Natale e l’ondata covid che rischia di dilagare con la Variante Omicron. “Chi non è vaccinato ha buoni motivi per preoccuparsi. rischiate di ammalarvi e di contagiare altre persone, compresi parenti e amici. Se siete tra la maggioranza degli americani che si sono vaccinati, e soprattutto se avete ricevuto la dose booster, avete molti motivi in meno per preoccuparvi. Avete un alto grado di protezione contro la malattia grave. I vaccinati che si contagiano potrebbero ammalarsi, ma sono protetti dalla malattia grave e dalla morte”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) “Dobbiamo preoccuparci per la, ma niente panico”. Joe, presidente degli Stati Uniti, si rivolge alla nazione con un messaggio per indicare la rotta nei giorni cruciali di fine anno, tra le vacanze di Natale e l’ondata covid chedi dilagare con la. “Chi non èha buoni motivi per preoccuparsi.te di ammalarvi e di contagiare altre persone, compresi parenti e amici. Se siete tra la maggioranza degli americani che si sono vaccinati, e soprattutto se avete ricevuto la dose booster, avete molti motivi in meno per preoccuparvi. Avete un alto grado di protezione contro la malattia grave. I vaccinati che si contagiano potrebbero ammalarsi, ma sono protetti dalla malattia grave e dalla morte”, ...

AurelianoStingi : Nelle ultime settimane ho postato questa tabella per farvi apprezzare la potenza devastante dei vaccini. Purtroppo… - Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - Agenzia_Ansa : La dose booster del vaccino a mRna Moderna nel dosaggio da 50 µg (microgrammi) attualmente autorizzato ha aumentato… - EnzoQuareEQ7 : RT @RadioGenova: Brasile, cittadini terrorizzati dalla variante Omicron. San Paolo 15/12/21. - intelsgabuz : RT @FmMosca: E se OMICRON fosse semplicemente un altro virus? C’è lo fanno passare per variante covid semplicemente per continuare a vaccin… -