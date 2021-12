Variante Omicron, 19 nuovi casi nella provincia di Pisa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pisa, 21 dicembre 2021 - Analizzando i test molecolari di 130 nuovi casi abbiamo individuato in 19 episodi la Variante Omicron , che dunque rappresenta circa il 15% dei nuovi contagi ". Lo ha detto ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021), 21 dicembre 2021 - Analizzando i test molecolari di 130abbiamo individuato in 19 episodi la, che dunque rappresenta circa il 15% deicontagi ". Lo ha detto ...

Advertising

AurelianoStingi : Nelle ultime settimane ho postato questa tabella per farvi apprezzare la potenza devastante dei vaccini. Purtroppo… - Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - Agenzia_Ansa : La dose booster del vaccino a mRna Moderna nel dosaggio da 50 µg (microgrammi) attualmente autorizzato ha aumentato… - lapatty_dan : RT @Adnkronos: Variante #Omicron, prima vittima in #Israele. - Cristin68904460 : RT @Adnkronos: Variante #Omicron, prima vittima in #Israele. -