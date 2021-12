Varese, è stato chiuso per 3 anni l’ambulatorio per infezioni trasmesse sessualmente: “Va a singhiozzo, inaccettabile fare 60 km per il test Hiv” (Di martedì 21 dicembre 2021) A Varese, dopo quasi tre anni, ha riaperto l’ambulatorio per le infezioni sessualmente trasmesse. Il centro è un presidio fondamentale per la sanità: effettua i test per l’Hiv, ma si occupa anche di counseling e screening. Anonimi e gratuiti, per tutti. Già nel 2017, la gestione burocratica aveva causato una sospensione delle attività di 18 mesi. Poi la carenza di personale – soprattutto di medici e infermieri specializzati – e l’emergenza dovuta alla pandemia sembravano avergli dato il colpo di grazia. Il telefono infatti è suonato per alcuni mesi a vuoto e le visite sono state a lungo rimandate a data da destinarsi. La pressione sui reparti per la cura delle malattie infettive ha purtroppo permesso che molti pazienti in tutta Italia non fossero seguiti adeguatamente. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) A, dopo quasi tre, ha riapertoper le. Il centro è un presidio fondamentale per la sanità: effettua iper l’Hiv, ma si occupa anche di counseling e screening. Anonimi e gratuiti, per tutti. Già nel 2017, la gestione burocratica aveva causato una sospensione delle attività di 18 mesi. Poi la carenza di personale – soprattutto di medici e infermieri specializzati – e l’emergenza dovuta alla pandemia sembravano avergli dato il colpo di grazia. Il telefono infatti è suonato per alcuni mesi a vuoto e le visite sono state a lungo rimandate a data da destinarsi. La pressione sui reparti per la cura delle malattie infettive ha purtroppo permesso che molti pazienti in tutta Italia non fossero seguiti adeguatamente. ...

Ultime Notizie dalla rete : Varese stato Allarme smog, da oggi sono attive le limitazioni Torna l'allarme smog, Anche a Brescia, insieme a Monza e a Varese, saranno attivate a partire da oggi le misure temporanee di primo livello per la qualità dell'aria. Nelle centraline Arpa ieri è stato rilevato il quarto giorno di consecutivo di superamento ...

In treno da Varese a Milano per combattere le violenze L'assessora di Varese Rossella Dimaggio: "È impossibile che una donna non si senta sicura nella quotidianità come prendere il treno. Questo significa che il passaggio culturale non è stato fatto. Se ...

In treno da Varese a Milano per combattere le violenze L'iniziativa del Pd Varesino e degli amministratori dem per sensibilizzare riguardo al delicato tema della .... Giovanni Corbo, sindaco di Besnate e segretario provinciale del Pd, ha spiegato: Questa ...

