VAR in Atalanta-Roma | Irrati promosso dall' AIA

Non si placano le polemiche sui fuorigioco di Atalanta–Roma e Milan–Napoli, anzi si alimentano giornata dopo giornata. I due episodi arbitrali che hanno portato all'annullamento delle reti dei padroni di casa nelle suddette partite hanno prodotto tante polemiche e diverse opinioni, per le quali tuttavia vale sempre il regolamento, nella regola 11. Il presidente dell'AIA, Alfredo Trentalange, ha infatti promosso sia Irrati che Massa, rimproverando solo Nasca per non aver richiamato il primo in Atalanta-Roma: solo un difetto di forma e non di sostanza, perché comunque la mano del difensore bergamasco Palomino ha reso la sua posizione attiva ostacolando Cristante: "Compiere atti o gesti che hanno un'evidente influenza sulla capacità di un avversario di giocare liberamente il pallone", ...

