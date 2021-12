Vaccino Covid, “senza avremmo avuto i morti per strada” (Di martedì 21 dicembre 2021) Cosa sarebbe stato quest’anno senza Vaccino anti-Covid? E’ un’immagine molto forte quella scelta dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, per rispondere alla domanda: “avremmo avuto i morti per strada”, sottolinea D’Amato che, oggi allo Spallanzani per gli auguri di Natale dei dipendenti dell’Inmi, fa il bilancio di un anno di vaccinazioni anti-Covid, iniziate proprio allo Spallanzani il 27 dicembre 2020. “La domanda che cittadini si devono porre è come sarebbe stato questo anno senza vaccinazioni. Sarebbe stato tragico, avremmo avuto morti nelle strade. I vaccini hanno dato e stanno dando una spinta straordinaria”, ha detto D’Amato. “Ci avviciniamo ai 10 milioni e ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Cosa sarebbe stato quest’annoanti-? E’ un’immagine molto forte quella scelta dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, per rispondere alla domanda: “per”, sottolinea D’Amato che, oggi allo Spallanzani per gli auguri di Natale dei dipendenti dell’Inmi, fa il bilancio di un anno di vaccinazioni anti-, iniziate proprio allo Spallanzani il 27 dicembre 2020. “La domanda che cittadini si devono porre è come sarebbe stato questo annovaccinazioni. Sarebbe stato tragico,nelle strade. I vaccini hanno dato e stanno dando una spinta straordinaria”, ha detto D’Amato. “Ci avviciniamo ai 10 milioni e ...

myrtamerlino : #Novavax autorizzato da #Ema. Quinto #vaccino approvato in Europa. Per fortuna la scienza non ascolta i complottist… - DavidPuente : 17 bambini deceduti dopo il vaccino anti Covid? La locandina fuorviante che scatena i NoVax - Corriere : Burioni: «Dal Covid rischi rilevanti per i bimbi, dal vaccino no» - nuccia20 : RT @sruotolo1: Avrete letto la notizia di Palermo dove per 400€ un’infermiera faceva finta di iniettare il #vaccino? Ma che paese è diventa… - JJ1897JJ : RT @AretusaMoro: Ieri mia figlia è tornata a scuola dopo DAD. Una sua compagnetta è andata dalla maestra e le ha detto tutta orgogliosa che… -