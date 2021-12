Vaccini e fertilità, l’Ema smentisce gli allarmisti. E sulle donne incinte rassicura: «Il siero è sicuro» (Di martedì 21 dicembre 2021) «Non abbiamo alcun dato per nessun vaccino, non solo per i Vaccini Covid, che dica che c’è una qualche influenza sulla fertilità di uomini e donne». Lo ha voluto ribadire Georgy Genov, responsabile della Farmacoviglianza dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante l’ultimo press briefing del 2021. L’esperto è entrato nel merito dopo aver risposto a una domanda sulle segnalazioni di disturbi mestruali segnalati da una quota di donne post vaccinazione. l’Ema su Vaccini e fertilità «Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di diversi tipi di disturbi mestruali, ma al momento non siamo in grado di stabilire un legame con la vaccinazione anti-Covid», ha precisato l’esperto, spiegando che è molto difficile esaminare la questione poiché il ciclo mestruale può ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 dicembre 2021) «Non abbiamo alcun dato per nessun vaccino, non solo per iCovid, che dica che c’è una qualche influenza sulladi uomini e». Lo ha voluto ribadire Georgy Genov, responsabile della Farmacoviglianza dell’Agenzia europea del farmaco Ema, durante l’ultimo press briefing del 2021. L’esperto è entrato nel merito dopo aver risposto a una domandasegnalazioni di disturbi mestruali segnalati da una quota dipost vaccinazione.su«Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di diversi tipi di disturbi mestruali, ma al momento non siamo in grado di stabilire un legame con la vaccinazione anti-Covid», ha precisato l’esperto, spiegando che è molto difficile esaminare la questione poiché il ciclo mestruale può ...

