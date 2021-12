Vaccini dimezzati, il ritorno dell’influenza in Liguria. Ed è allarme tamponi (Di martedì 21 dicembre 2021) Il virus porta gli stessi sintomi del Covid. Le richieste di accertamenti si moltiplicano e i tempi si allungano: “In media passano cinque o sei giorni dalla richiesta di prestazione” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 21 dicembre 2021) Il virus porta gli stessi sintomi del Covid. Le richieste di accertamenti si moltiplicano e i tempi si allungano: “In media passano cinque o sei giorni dalla richiesta di prestazione”

Advertising

Miti_Vigliero : Vaccini dimezzati e stessi sintomi, il ritorno dell’influenza in Liguria - Miti_Vigliero : RT @539th: In Liguria in media occorrono 5 giorni dalla segnalazione fatta dal curante alla esecuzione del tampone, secondo @ilsecoloxix. P… - AndreaStair : RT @539th: In Liguria in media occorrono 5 giorni dalla segnalazione fatta dal curante alla esecuzione del tampone, secondo @ilsecoloxix. P… - mgrazia1961 : RT @539th: In Liguria in media occorrono 5 giorni dalla segnalazione fatta dal curante alla esecuzione del tampone, secondo @ilsecoloxix. P… - fo1984 : RT @539th: In Liguria in media occorrono 5 giorni dalla segnalazione fatta dal curante alla esecuzione del tampone, secondo @ilsecoloxix. P… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini dimezzati Vaccini dimezzati, il ritorno dell'influenza in Liguria. Ed è allarme tamponi Genova " L'anno scorso al 15 dicembre in Liguria si erano vaccinati in 500 mila contro l'influenza. Quest'anno, anche se Alisa avvisa che il dato è ancora parziale e i consuntivi saranno fatti al 31 ...

Covid, l'allerta di Draghi: "Possibili nuove misure". Ma è scontro sui tamponi ai vaccinati Ieri i contagi sono scesi da 24.259 a 16.213, ma solo per effetto dei tamponi dimezzati, tanto che ... Che siano segnali sinistri di una scarsa tenuta dei vaccini davanti alla nuova variante è presto ...

Vaccini dimezzati, il ritorno dell’influenza in Liguria. Ed è allarme tamponi Il Secolo XIX vaccini dimezzati Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.368 vaccini. Il bollettino in Italia Nelle ultime 24 ... Casi dimezzati da 487 a 234 in Friuli Venezia Giulia , dove il tasso di positività dal 10,7 scen ...

“VARIANTE OMICRON POTREBBE ESSERE CODA PANDEMIA”, ROMA – “Se guardiamo alla storia della medicina, alle grandi epidemie nella storia, i virus dopo aver anche dimezzato la popolazione non sono mai più tornati nel luogo del delitto, e sono diventati v ...

Genova " L'anno scorso al 15 dicembre in Liguria si erano vaccinati in 500 mila contro l'influenza. Quest'anno, anche se Alisa avvisa che il dato è ancora parziale e i consuntivi saranno fatti al 31 ...Ieri i contagi sono scesi da 24.259 a 16.213, ma solo per effetto dei tamponi, tanto che ... Che siano segnali sinistri di una scarsa tenuta deidavanti alla nuova variante è presto ...Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.368 vaccini. Il bollettino in Italia Nelle ultime 24 ... Casi dimezzati da 487 a 234 in Friuli Venezia Giulia , dove il tasso di positività dal 10,7 scen ...ROMA – “Se guardiamo alla storia della medicina, alle grandi epidemie nella storia, i virus dopo aver anche dimezzato la popolazione non sono mai più tornati nel luogo del delitto, e sono diventati v ...