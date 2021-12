Vaccinazioni dal 24 al 30 dicembre: ecco tutte le modalità per prenotarsi (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDomani 22 dicembre a partire dalle ore 9.00 sarà aperta la piattaforma per la prenotazione delle Vaccinazioni prima dose e terza dose “booster” e “addizionale” presso i Centro Vaccinali attivi a partire dal 24 dicembre fino al 30 dicembre. I cittadini potranno prenotarsi, sino ad esaurimento posti disponibili, presso i Centri Vaccinali attivi accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/ Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose. CENTRI ATTIVI Venerdì 24 dicembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDomani 22a partire dalle ore 9.00 sarà aperta la piattaforma per la prenotazione delleprima dose e terza dose “booster” e “addizionale” presso i Centro Vaccinali attivi a partire dal 24fino al 30. I cittadini potranno, sino ad esaurimento posti disponibili, presso i Centri Vaccinali attivi accedendo al link https:/opendayvaccini.soresa.it/ Si ricorda che la dose “booster” può essere somministrata, a partire dai 18 anni, ad almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Si ricorda, inoltre, che la dose “addizionale” può essere somministrata ai soggetti trapiantati e immunocompromessi ad almeno 28 giorni dall’ultima dose. CENTRI ATTIVI Venerdì 242021 saranno attivi i Centri Vaccinali di ...

